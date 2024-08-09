Кубок Глинки/Гретцки — 2024. Расписание матчей 9 августа

Сегодня, 9 августа 2024 года, в Эдмонтоне, Канада, пройдут встречи за пятое, седьмое места в рамках Кубка Глинки/Гретцки — 2024.

В 21:00 мск на стадионе «Роджерс Плэйс» начнётся игра за пятое место турнира, в которой встретятся юношеские сборные Словакии и Германии. Напомним, команды заняли третье место в своих группах.

Часом позже, в 22:00 мск, на льду «Даунтаун Комьюнити-Арены» начнётся матч за седьмое место между национальными командами Швейцарии и Финляндии. На групповом этапе сборные потерпели по три поражения, одно из которых было в овертайме.

Отметим, что в полуфинальных парах турнира встретятся юношеские сборные:

Чехия — Швеция;

Канада — США.

Решающие матчи Кубка пройдут 10 и 11 августа. Действующим победителем турнира является сборная Канады.