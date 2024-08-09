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Гуляев: генменеджер «Колорадо» заявил, что ждёт меня в НХЛ

Гуляев: генменеджер «Колорадо» заявил, что ждёт меня в НХЛ
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19-летний защитник «Авангарда» Михаил Гуляев рассказал про общение с генеральным менеджером «Колорадо Эвеланш» Джо Сакиком.

«У меня было с ним две встречи. Когда мы разговаривали перед драфтом, я сказал, что Макар — мой любимый игрок. Он сразу улыбнулся, и с этого момента наш разговор пошёл очень хорошо. Он сказал, что я ему нравлюсь как хоккеист. Заявил, что мне нужно совершенствоваться и он ждёт меня в НХЛ», — цитирует Гуляева RG.org.

Отметим, что хоккеиста выбрал «Колорадо Эвеланш» под общим 31-м номером на драфте НХЛ 2023 года.

В минувшем сезоне Гуляев в регулярке сыграл 64 встречи, в которых забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина игрок обороны провёл 12 матчей, в которых записал на свой счёт 3 (2+1) балла.

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