Давыдов: Гатиятулин некрасиво расстался с Шипачёвым, Радуловым. Этот шлейф будет тянуться

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов рассказал о селекционной работе казанского «Ак Барса».

«Если то, что пишут в прессе, — правда, то мне непонятна политика нового тренера Гатиятулина. Он расстался с Радуловым, Шипачёвым и Войновым, даже с ними не поговорив. Редкий случай.

Понимаю обиды этих мастеров, которые выплеснулись в прессу, тем более что у большинства из них были действующие контракты. Так не делается!

Вообще хоккейный мир тесен, игроки друг другу всё пересказывают. Это как сарафанное радио — и если вчера так пожертвовали твоим товарищем, то завтра могут пожертвовать и тобой. Этот шлейф теперь будет тянуться за новым тренером — и, боюсь, усложнит ему работу», — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, в сезоне-2023/2024 клуб из столицы Татарстана вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» из Екатеринбурга (1-4). После этого команду покинул главный тренер Зинэтула Билялетдинов. На его место пришёл Анвар Гатиятулин.