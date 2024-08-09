Назаров: для США фрик-шоу на Олимпиаде норма, а в России приучены к нормальному спорту

Известный тренер Андрей Назаров рассказал о возвращении в КХЛ российских звёзд и оценил организацию Олимпийских игр в Париже.

«КХЛ активно развивается в правильном направлении, в лигу возвращается много звёздных ребят. Перед глазами примеры Кузнецова, Барабанова, Гурьянова, других хоккеистов. На этих игроков однозначно будет ходить болельщик. Всё это говорит о том, что играть в КХЛ почётно и престижно, а наш хоккейный чемпионат по силе однозначно второй в мире, после НХЛ, у которой своя история и свой путь развития.

Вообще у нас с Америкой разные пути и разное понимание не только хоккейных, но и других вещей. Например, для США фрик-шоу на Олимпиаде в Париже является нормой, а для нас это неприемлемо, мы приучены к нормальному спорту. В Америке в прямом эфире стреляют в кандидата в президенты, и все разводят руками, как такое вообще возможно? По сути, именно из-за океана на нас накладываются санкции, создаётся мировая напряжённость в мире, происходят конфликты. Мы, как я уже говорил, должны поддерживать друг друга, помогать в этот непростой момент, сплотиться вокруг нашего национального лидера. Победа обязательно будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.