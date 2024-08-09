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Защитник Николя Мелош подписал контракт с минским «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.

Напомним, 1 августа 2024 года «Салават Юлаев» обменял Николя Мелоша в минское «Динамо». 27-летний канадец присоединился к уфимской команде в октябре 2023 года. За это время защитник провёл 46 матчей, в которых набрал 20 (5+15) очков.

Бо́льшую часть карьеры Мелош провёл в АХЛ, выступая за «Сан-Антонио Рэмпейдж» (2017/2018), «Колорадо Иглз» (2018/2019), «Сан-Хосе Барракуда» (2019–2022) и «Калгари Рэнглерс» (2022/2023). Статистика в АХЛ: 257 матчей, 76 (16+60) набранных очков, показатель полезности «-1», штрафные минуты – 254.

В прошлом сезоне минское «Динамо» попало в плей-офф с восьмого места в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде белорусский клуб уступил московскому «Динамо» в серии из шести матчей.