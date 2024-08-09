Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов: есть опасения по глубине состава

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопрос о глубине состава уфимского клуба и рассказал, какую легионерскую позицию хотел бы закрыть.

– Насколько вас беспокоит глубина состава?

– Есть опасения, но у нас имеются молодые ребята, которые могут занять эти позиции.

– Одно легионерское место не закрыто. Кого рассматриваете?

– Вопрос к руководству. Хотелось бы атакующего защитника, это желание многих тренеров в КХЛ. Нужен защитник типа Макара, Фокса, но, к сожалению, они пока к нам не едут, — приводит слова Козлова ГорОбзор.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Салават Юлаев» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Трактору» (2-4). Уфимцы не могут преодолеть барьер первого раунда плей-офф два сезона подряд.