Форвард «Салавата» Ремпал: КХЛ — одна из лучших лиг, слышал много хорошего о жизни в Уфе

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал поделился впечатлениями от перехода в Континентальную хоккейную лигу.

— Всё прекрасно, меня здорово приняли, мне всё нравится. Сейчас происходит процесс адаптации, всё очень круто.

– Какие ожидания от первого сезона в КХЛ?

– Постараюсь избежать в первую очередь давления на самого себя. Я понимаю свой уровень, что я играл в Северной Америке и что есть определённые ожидания от моего хоккея.

Всю карьеру я играю на правом фланге. Прекрасно понимаю, что я не такой габаритный, поэтому стараюсь использовать свои лучшие качества, такие как скорость, скорость принятия решений. Когда есть возможность забросить шайбу, то я, конечно, буду этим пользоваться.

– Как далось решение переехать в КХЛ?

– Я прикладывал все силы, чтобы закрепиться в НХЛ. Я понимал, что для меня будет тяжёлым решением сменить лигу, но в то же время КХЛ – одна из лучших лиг. Я слышал много хорошего об уровне хоккея и жизни, в том числе в Уфе, — цитирует Ремпала пресс-служба уфимского клуба.

В минувшем сезоне 28-летний Ремпал провёл 63 матча в регулярном чемпионате АХЛ в составе «Хендерсон Силвер Найтс», в которых набрал 46 (27+19) очков. Также канадский нападающий провёл девять матчей в НХЛ за «Вегас», набрав 3 (2+1) результативных балла.