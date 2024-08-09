Щитов: Кравец правильно делает, что обозначает целью для «Куньлуня» Кубок Гагарина

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов оценил слова главного тренера «Куньлуня» Михаила Кравца о целях китайского клуба в новом сезоне.

«Я считаю, что тренер не имеет права говорить по-другому. Он не может говорить, что цель команды – просто попасть в плей-офф или пройти первый раунд. Кравец правильно делает, что обозначает целью для «Куньлуня» Кубок Гагарина. Он ставит максимальные задачи. Это нужно делать в любом клубе: хоть в «Куньлуне», хоть в новичке лиги. Раз команда играет в КХЛ, значит, надо ставить задачу выиграть Кубок Гагарина. Иначе нет смысла выходить на лёд», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2023/2024 КХЛ «Куньлунь Ред Стар» не смог пробиться в плей-офф. Команда заняла девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Китайский клуб заработал 56 очков после 68 матчей.

«Куньлунь Ред Стар» новый сезон начнёт в гостях встречей с московским «Динамо» 4 сентября.