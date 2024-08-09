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Главный тренер «Трактора» Гру назвал «три столпа» подготовки челябинского клуба

Главный тренер «Трактора» Гру назвал «три столпа» подготовки челябинского клуба
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал о подготовке челябинского клуба к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.

«Рад всех видеть [на открытой тренировке], особенно наших юных фанатов, которые активно поддерживали команду. Я считаю, что сборы проходят хорошо. Игроки узнают друг друга лучше, мы узнаём игроков лучше. Это очень важно, потому что тренерский состав в этом сезоне абсолютно новый. Сейчас мы отрабатываем нашу систему и создаём принципы тренировок. Три наших столпа: командная «химия», выстраивание коммуникации и настройка игры», — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» стал обладателем бронзовых медалей. В плей-офф челябинцы обыграли «Салават Юлаев» и московское «Динамо», уступив «Локомотиву» в полуфинале Кубка Гагарина.

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