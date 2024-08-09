«Есть микромоменты: одному игроку шайба в голову прилетела». Ротенберг — о двусторонке СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итог двусторонней игре армейского клуба и оценил инфраструктуру федеральной территории «Сириус», где работала команда.

«Здесь проходила лучшая Олимпиада в истории, и мы считаем, что федеральная территория «Сириус» — это самое подходящее место, чтобы провести сборы. Инфраструктура, условия — всё на самом высоком уровне. Сейчас у нас идёт тактическая подготовка, была игра. Ребята стараются, работают самоотверженно. Есть микромоменты: например, одному игроку шайба в голову прилетела. Но это хоккей», — цитирует Ротенберга «КП Спорт».

Санкт-петербургский СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024 в связи с поражением в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ от «Автомобилиста» (1-4). Отметим, что команда из Санкт-Петербурга впервые за 10 лет не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).