КХЛ изменила время начала матча «Динамо» 15 сентября из-за проведения игры РПЛ

Время начала игры Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск), которая пройдёт 15 сентября, перенесено на два часа в связи с проведением в этот же день на «ВТБ-Арене» матча 8-го тура Мир — Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Динамо» — «Ахмат». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного хоккейного клуба.

Игра РПЛ «Динамо» — «Ахмат» начнётся в 14:15 мск. Старт хоккейного матча был запланирован на 17:00 мск, однако в связи с проведением футбольной встречи он начнётся в 19:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК Динамо М Москва Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, московское «Динамо» вылетело из прошлого розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв серию челябинскому «Трактору» с сухим счётом 0-4. В первом матче нового сезона бело-голубые примут на своём льду «Куньлунь Ред Стар» 4 сентября.