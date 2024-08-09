Игрок «Салавата» Панин: планы на медийную составляющую грандиозные, надо как-то совмещать

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал о выходе из отпуска и поделился ожиданиями от нового сезона в КХЛ.

– Успел за отпуск соскучиться по хоккею, возвращение в Уфу в принципе было эмоциональным. Время, когда тренируешься с ребятами, находишься с ними на поле – просто кайф для меня.

– Сезон длиннее на месяц. Как вам это нововведение?

– Отличное нововведение. Думаю, и для болельщиков будет интересно наблюдать за командами.

– Как североамериканские новички – Нэйтан Тодд и Шелдон Ремпал – влились в коллектив?

– Не думаю, что опытным ребятам нужно какое-то время на это. Им нужно показывать то мастерство, которое у них имеется.

– В новом сезоне будет больше выходных. Большие планы на медийную составляющую?

– Грандиозные, надо как-то совмещать. Главное, чтобы это не отражалось на хоккее. Понятно, что медийная составляющая – интересная часть моей жизни, но в первую очередь для меня важны команда и хоккей, — цитирует Панина пресс-служба «Салавата Юлаева».

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Салават Юлаев» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Трактору» (2-4). Уфимцы не могут преодолеть барьер первого раунда плей-офф два сезона подряд.