«Опешил от того, что столько народа пришло». Карпухин — об открытой тренировке «Трактора»

Защитник «Трактора» Илья Карпухин поделился впечатлениями от открытой тренировки клуба. Сообщалось, что занятие посетили около 2000 болельщиков.

«На открытую тренировку пришло столько болельщиков, что даже нервячок небольшой был, как на игре. Выходил на лёд, забыл, что сегодня открытая тренировка, и опешил от того, что столько народа. Это говорит о том, что люди соскучились по хоккею, как и мы. Классная атмосфера, даже установку тренерскую не всегда было слышно, приходилось переспрашивать. Болельщики кричали и поддерживали.

У нас отличный коллектив, все классные ребята. Новый главный тренер действительно очень много обращает внимания на детали, и это такие детали, которые обычный болельщик не заметит, но что очень хорошо будет влиять на нашу игру», — приводит слова Карпухина пресс-служба «Трактора».

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» стал обладателем бронзовых медалей. В плей-офф челябинцы обыграли «Салават Юлаев» и московское «Динамо», уступив «Локомотиву» в полуфинале Кубка Гагарина.