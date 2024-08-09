«Ак Барс» расторг пробный контракт с нападающим Хасановым

«Ак Барс» расторг пробный контракт с нападающим Исламом Хасановым, сообщает пресс-служба казанского клуба. Напомним, соглашение было подписано 1 августа. Форвард продолжит выступать за фарм-клуб казанцев «Нефтяник», с которым в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Петрова.

В прошлом сезоне Хасанов сыграл за «Нефтяник» 52 матча в регулярном чемпионате Всероссийской хоккейной лиги, в которых набрал 30 (17+13) очков. В плей-офф на счету нападающего 21 игра и 9 (3+6) очков.

Напомним, в сезоне-2023/2024 клуб из столицы Татарстана вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» из Екатеринбурга (1-4). После этого команду покинул главный тренер Зинэтула Билялетдинов. На его место пришёл Анвар Гатиятулин.