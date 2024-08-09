«Адмирал» отыгрался с 1:4 и победил «Витязь» в контрольном матче

В Минске завершился контрольный матч, в котором встречались «Адмирал» и «Витязь». Победу со счётом 7:4 одержала дальневосточная команда.

Счёт во встрече открыл Иван Воробьёв. Спустя две минуты Егор Зубов удвоил преимущество подмосковной команды. Первая двадцатиминутка закончилась со счётом 4:1 в пользу «Витязя». Во втором периоде «Адмирал» отправил в ворота номинальных гостей три безответные шайбы. В заключительной двадцатиминутке дальневосточный клуб ещё трижды огорчил голкипера «Витязя», установив окончательный счёт во встрече.

Отметим, что в следующем матче «Адмирал» сыграет с омским «Авангардом» 14 августа, подмосковный «Витязь» встретится с действующим обладателем Кубка Гагарина — магнитогорским «Металлургом» — 15 августа.