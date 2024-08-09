«Адмирал» отыгрался с 1:4 и победил «Витязь» в контрольном матче
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В Минске завершился контрольный матч, в котором встречались «Адмирал» и «Витязь». Победу со счётом 7:4 одержала дальневосточная команда.
Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
09 августа 2024, пятница. 13:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
7 : 4
Витязь
Московская область
0:1 Воробьёв – 10' 0:2 Зубов – 12' 1:2 1:3 1:4 2:4 3:4 Родевальд – 30' 4:4 Фьоре – 39' 5:4 Родевальд – 53' 6:4 Шэн – 55' 7:4
Счёт во встрече открыл Иван Воробьёв. Спустя две минуты Егор Зубов удвоил преимущество подмосковной команды. Первая двадцатиминутка закончилась со счётом 4:1 в пользу «Витязя». Во втором периоде «Адмирал» отправил в ворота номинальных гостей три безответные шайбы. В заключительной двадцатиминутке дальневосточный клуб ещё трижды огорчил голкипера «Витязя», установив окончательный счёт во встрече.
Отметим, что в следующем матче «Адмирал» сыграет с омским «Авангардом» 14 августа, подмосковный «Витязь» встретится с действующим обладателем Кубка Гагарина — магнитогорским «Металлургом» — 15 августа.
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