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Алексей Анисимов: судейские скандалы в КХЛ разгоняют одни и те же люди

Алексей Анисимов: судейские скандалы в КХЛ разгоняют одни и те же люди
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Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов ответил на вопрос о судейских скандалах в прошлом сезоне.

— Судейских скандалов стало меньше, чем в предыдущие годы?
— Смотря с чем сравнивать. Разгоняют судейские скандалы одни и те же люди. С одной стороны, в этом нет ничего странного. С другой — что подразумевать под судейским скандалом? Это неправильно принятое решение, которое может повлиять на результат матча, чего стало меньше. А если говорить про публичность и прессу, то это уже уходит в плоскость массмедиа. По мне, судейских скандалов стало меньше, и это в том числе ощущается в разговорах с руководителями клубов. Они поддерживают лигу и судейский департамент, — приводит слова Анисимова «РБ Спорт».

Напомним, чемпионат стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия в Магнитогорске, в котором сыграют ярославский «Локомотив» и местный «Металлург». Обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне стала «Магнитка». Регулярка закончится 23 марта 2025 года.

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