«Какой у них с нами конфликт — вопрос к ним». Гендиректор «Лады» — о заявлении фанатов

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв прокомментировал заявление фанатов клуба, которые недовольны новыми правилами продажи абонементов.

— Прокомментируйте заявление активных болельщиков «Лады» о конфликте с руководством.

— С чего вы взяли, что там конфликт? «Лада», как и все другие клубы, вводит регистрацию при продаже абонементов на фан-сектор. В чём проблема? У меня проблем нет никаких. Мы ничего менять не будем. Клуб вводит регистрацию, это обычная практика. Посмотрите на правила поведения болельщиков у «Ак Барса», «Авангарда», СКА. У них такая практика уже два года, а мы только в этом году её вводим. Мы делаем это для наведения порядка, а для болельщиков это ничего не значит. Анкетирование — обычная практика в КХЛ. Болельщики оставляют свои данные вообще без вопросов. Никакого конфликта у клуба с ними нет, а какой у них с нами конфликт — вопрос к ним.

Они считают, что это конфликт. Мы же просто вводим регистрацию при продаже абонементов — что здесь такого? Посмотрите правила поведения на фан-секторе в других клубах. У СКА, например, вообще фан-сектора нет. Вообще не понимаю, что вызвало такое возмущение со стороны болельщиков. Почему это на фан-секторе — хотим больше порядка, чтобы не было штрафов клубу со стороны КХЛ, когда происходят определённые выкрики в адрес соперников или судей. Фан-сектор постоянно находится в поле зрения камер. Регистрация дисциплинирует болельщиков, вот и всё.

— Уже бывало, чтобы клуб выплачивал штрафы за поведение болельщиков?

— Это постоянно бывает, просто мы не хотели выносить сор из избы.

— Каким видите дальнейший диалог с болельщиками?

— Мы открыты к диалогу, уже встречались с болельщиками. Клуб вводит правила. Принимают они или нет — клуб без болельщиков не останется. На попытку манипуляции вестись не будем, — сказал Чеботарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.