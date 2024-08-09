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19-летний Гуляев объяснил причину подписания трёхлетнего контракта с «Авангардом»

19-летний Гуляев объяснил причину подписания трёхлетнего контракта с «Авангардом»
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Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев рассказал, что причиной подписания трёхлетнего соглашения с «Авангардом» осенью 2023 года стала необходимость совершенствования в хоккейном плане.

«Я подписал этот контракт, потому что мне ещё нужно совершенствоваться. Прошлый сезон был моим первым полноценным сезоном, когда я играл во второй и третьей парах, иногда в большинстве. Это дало мне понимание того, что такое взрослый хоккей. Он сильно отличается от молодёжного хоккея. Другие нагрузки, больше игр, нет лёгких соперников. Для меня это отличный опыт. Я чувствую, что совершенствуюсь в каждой игре», — приводит слова Гуляева RG.org.

В минувшем сезоне Гуляев в регулярке сыграл 64 встречи, в которых забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач.

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