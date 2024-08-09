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«Сильно бесит, фигнёй страдаете». Вратарь «Адмирала» — о худшем моменте на тренировках

«Сильно бесит, фигнёй страдаете». Вратарь «Адмирала» — о худшем моменте на тренировках
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Вратарь «Адмирала» Арсений Цыба рассказал о своём отношении к лакроссам.

«Вообще очень сильно бесит, когда исполняют лакросс. Когда ещё игроки на тренировке начинают отрабатывать этот элемент и получаешь пару раз по каске. Ребята, вы чего?

Фигнёй страдаете! Идите на пустые ворота и тренируйте свой лакросс. Конечно, этот элемент бесит, но я пока лакросс-голы не пропускал, слава богу. Это не самый обидный гол для вратаря, просто неприятно такое пропускать. По мне, обидный гол, когда сильный курьёз получился.

Бывает, пропускаешь такие шайбы, когда ты отбил её вверх, потерял из виду, а она потом попадает в голову, в спину и в ворота залетает. Вот когда такую ерунду пропускаешь — это самое обидное», — приводит слова Цыбы Legalbet.

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