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Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов отреагировал на уход Мелоша в «Динамо»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов отреагировал на уход Мелоша в «Динамо»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов признался, что сразу после окончания предыдущего сезона в клубе объявили защитнику Николя Мелошу, что будут искать другие варианты.

– Почему решили расстаться с Николя Мелошем?
– Мы сразу после сезона сказали, что будем искать другого, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте.

27-летний канадец был обменян в минское «Динамо» на денежную компенсацию. Он присоединился к команде из Башкортостана по ходу прошлого сезона и успел провести за неё 46 матчей, в которых набрал 20 (5+15) очков.

Бо́льшую часть карьеры Мелош провёл в АХЛ, выступая за «Сан-Антонио Рэмпейдж» (2017/2018), «Колорадо Иглз» (2018/2019), «Сан-Хосе Барракуда» (2019–2022) и «Калгари Рэнглерс» (2022/2023).

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