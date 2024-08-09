Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «СЮ» Козлов рассказал о своём отношении к сокращению предсезонки

Тренер «СЮ» Козлов рассказал о своём отношении к сокращению предсезонки
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов признался, что не может быть доволен сокращением времени предсезонной подготовки. Команды КХЛ вышли из отпуска не в середине июля, как ранее, а лишь 1 августа.

– Команда впервые собралась 1 августа. Насколько это влияет на план подготовки?
– Да, план стал более интенсивным, но я доволен тем, в какой форме подошла команда. Ребята профессионально провели лето и пришли в хорошей форме. Мы просили ответственно отнестись к летнему отпуску, ребята – молодцы.

– Довольны сокращением предсезонки?
– Как игрок был бы доволен, как тренер – нет, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте.

Первую игру в новом сезоне «Салават Юлаев» проведёт 5 сентября с «Ак Барсом» дома.

Материалы по теме
Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов отреагировал на уход Мелоша в «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android