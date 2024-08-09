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Тренер «Адмирала» Тамбиев подвёл итоги победного матча над «Витязем»

Тренер «Адмирала» Тамбиев подвёл итоги победного матча над «Витязем»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о победе команды над «Витязем» в товарищеском матче (7:4).

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
09 августа 2024, пятница. 13:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
7 : 4
Витязь
Московская область
0:1 Воробьёв – 10'     0:2 Зубов – 12'     1:2     1:3     1:4     2:4     3:4 Родевальд – 30'     4:4 Фьоре – 39'     5:4 Родевальд – 53'     6:4 Шэн – 55'     7:4    

«В первом периоде отвлекались на многие посторонние вещи. После перерыва смогли сконцентрироваться на игре. На данный момент содержание игры, в особенности действия в атаке, нам понравилось. Со второго периода команда заиграла, задышала, начала работать. Стали много хороших вещей делать, которые сумели перенести с тренировки на игру. Это тоже очень радует.

Мы остались довольны содержанием матча во втором и третьем периодах. Да, есть ошибки, недочёты. Мы это видим. Спокойно разберём, внесём коррективы. Понравилось, что после первого провального периода действовали спокойно, без паники. Забили три гола с наложением смен.

Делали правильные вещи, за которые нужно цепляться и приумножать. А минусы – исправлять. Их тоже сегодня было достаточно. Понравились сегодня лавка, зараженность ребят, хорошая атмосфера», — приводит слова Тамбиева пресс-служба «Адмирала» в телеграм-канале.

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