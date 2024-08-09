Тренер «Адмирала» Тамбиев подвёл итоги победного матча над «Витязем»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о победе команды над «Витязем» в товарищеском матче (7:4).
«В первом периоде отвлекались на многие посторонние вещи. После перерыва смогли сконцентрироваться на игре. На данный момент содержание игры, в особенности действия в атаке, нам понравилось. Со второго периода команда заиграла, задышала, начала работать. Стали много хороших вещей делать, которые сумели перенести с тренировки на игру. Это тоже очень радует.
Мы остались довольны содержанием матча во втором и третьем периодах. Да, есть ошибки, недочёты. Мы это видим. Спокойно разберём, внесём коррективы. Понравилось, что после первого провального периода действовали спокойно, без паники. Забили три гола с наложением смен.
Делали правильные вещи, за которые нужно цепляться и приумножать. А минусы – исправлять. Их тоже сегодня было достаточно. Понравились сегодня лавка, зараженность ребят, хорошая атмосфера», — приводит слова Тамбиева пресс-служба «Адмирала» в телеграм-канале.
- 9 августа 2024
-
17:50
-
17:20
-
16:50
-
16:17
-
15:59
-
15:51
-
15:37
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:17
-
14:00
-
13:44
-
13:30
-
13:13
-
12:47
-
12:30
-
12:11
-
11:55
-
11:43
-
11:30
-
11:22
-
11:15
-
11:05
-
10:53
-
10:40
-
10:28
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:37
-
09:23
-
09:04
-
08:45
-
08:26