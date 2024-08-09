«Ак Барс» заключил пробный контракт с вратарём Тимуром Шияновым

Казанский клуб «Ак Барс» заключил пробный контракт с голкипером Тимуром Шияновым. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Ак Барс».

Известно, что Шиянов проведёт предсезонный сбор в составе «Ак Барса».

Отметим, что впервые играть в профессиональный хоккей он начал в Швейцарии. В МХЛ выступал за «Русских Витязей» и «Амурских Тигров».

Хоккеист уже дебютировал в КХЛ в команде «Амур» в сезоне-2020/2021. Там он успел провести один матч, который удалось выиграть. Показатель отражённых бросков за этот матч равен 92,6%, он смог отразить 25 бросков по воротам, пропустив две шайбы.

Отметим, что в середине июля пресс-служба «Динамо» из Санкт-Петербурга сообщала, что 24-летний вратарь подписал контракт с клубом на один год.