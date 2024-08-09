17-летний вратарь системы СКА высказался о буллинге в интернете

17-летний вратарь команды «Академия СКА-Юниор» Александр Рогатко рассказал, что после игр не читает негативные комментарии, потому что не нуждается в этом.

«Было такое, что писали во «ВКонтакте» в личные сообщения. Но я особо не читаю, сразу удаляю. Агрессивные и неприятные сообщения, в которых хотят обидеть. Я один раз прочитал и больше не читаю, а зачем себе настроение портить? Отыграл, и тебе можно самому в себе покопаться, а не слушать непонятно кого с левых аккаунтов», --приводит слова Рогатко Legalbet.

В прошедшем сезоне вратарь провёл один матч за молодёжную команду «СКА-1946», но основная часть сезона была в «СКА-Юниор», где Рогатко провёл 28 встреч, сыграв один матч на ноль. Его показатель отражённых бросков равен 92,2%