Роман Ротенберг высказался о выходе игроков «Академии СКА» в финал Кубка Овечкина

Главный тренер клуба СКА Роман Ротенберг высказался о прохождении хоккеистов «Академии СКА» в финал Кубка Овечкина, заявив, что это коллективный успех, над которым работает большая команда.

«Это успех всей академии СКА и буквально наше «Чудо на льду». Самые обычные ребята, которые несколько лет занимались по Национальной программе подготовки хоккеистов Красная Машина, выросли до такого уровня, что на равных борются с лучшими командами Первенства Москвы и побеждают их!

При помощи «Газпрома» мы имеем возможность максимально вкладываться в развитие академии СКА, планомерно развивать юных хоккеистов – и результат приходит уже сегодня!

От всей души поздравляю наших юных героев и желаю «Красной Машине Юниор» удачи в финале Кубка Овечкина. Все только начинается!» — сказал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Отметим, Кубок Овечкина проходит с 5 августа среди юных хоккеистов 2012 года рождения.