Анисимов считает, что в КХЛ давления от болельщиков и медиа больше, чем в НХЛ

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что следит за НХЛ и не видит настолько сильного давления со стороны медиа и болельщиков.

— Следите за тем, что происходит в НХЛ в плане судейства?

— Да, по мере возможности. Когда у нас сезон закончился, была возможность посмотреть.

— Вы уже говорили, что наше судейство не хуже и даже лучше, чем в НХЛ. Сейчас остались при своём мнении?

— Я не изменил своё мнение. Просто там другая ментальность, и люди по-другому всё воспринимают. В НХЛ нет такого давления от масс-медиа, болельщиков и руководства.

— С чем это связано?

— Во-первых, мы разные люди по ментальности. Во-вторых, цена ошибки воспринимается по-разному, — приводит слова Анисимова «РБ Спорт».

Отметим, что ранее Анисимов заявлял, что неправильные решения судей становятся предметом скандалов всегда с подачи одних и тех же людей.