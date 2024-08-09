Журналист The Athletic рассказал подробности о переподписании контракта Кросби

Журналист The Athletic Роб Росси заявил, что «Питтсбург Пингвинз» переподпишут контракт с Сидни Кросби и между ними нет никакого конфликта.

«37-й день рождения Кросби никогда не был целевой датой для нового контракта, в подписании которого он и команда уверены. Кросби сказал близким друзьям, что намерен повторно подписать контракт с «Пингвинз» и что он, агент Пэт Бриссон и генеральный менеджер команды Кайл Дубас в значительной степени согласны относительно деталей нового контракта; однако его приоритетом в это межсезонье была подготовка к предстоящему сезону», — приводит слова Росси Hockey Patrol.

Ранее ходили слухи, что стороны переподпишут контракт после дня рождения Кросби, однако кроме поздравления с днём рождения на странице «Питтсбурга» ничего не появилось. Также были версии, что стороны не могут договориться по условиям контракта. Более того, некоторые предполагали, что руководство клуба имеет претензии по отношению к Кросби по поводу того, что команда не выходит в плей-офф уже второй сезон.