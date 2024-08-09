Вайсфельд — о СКА: то, что делает клуб, для лиги очень плохо

Российский хоккейный комментатор, судья Леонид Вайсфельд высказался о действиях СКА во время предсезонного периода.

«Что нужно лиге? Повысить уровень соревновательности, конкуренции. Когда одна команда набирает лучших игроков, конечно, этому не способствует. То, что делает СКА, для лиги очень плохо. Но я так скажу: если бы я был в СКА, я бы делал то же самое с их возможностями. С другой стороны, есть регламент. Это правовой документ для участия в соревнованиях. Если в лиге не видят, что здесь очевидная дыра, если их устраивает, то тогда вопросов нет. Но, мне кажется, тут напрашивается несколько шагов очевидных», — сказал Вайсфельд в новом выпуске «На связи Лето» на YouTube-канале КХЛ.

Напомним, недавно стало официально известно, что российский хоккеист Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА на четыре года. При этом он расторг действующий контракт с «Каролиной Харрикейнз» преждевременно.

Также недавно стало известно о понижении зарплаты Арсения Грицюка, по официальным данным, хоккеист запросил понижение сам на фоне развода с женой, однако есть версии, что это связано с переходом Кузнецова.