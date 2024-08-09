Анисимов: уровень судей КХЛ всегда был очень высокий, в ИИХФ это признают

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что в Международной федерации хоккея всегда признавали высокий уровень подготовки судей КХЛ.

— Как, на ваш взгляд, сказалось отсутствие российских судей на международной арене?

— Я никогда не обсуждаю судей НХЛ и ИИХФ, так же и коллеги не дают оценку работе наших арбитров. Другой вопрос, что судейскому комитету Международной федерации хоккея стало тяжело, потому что уровень судей КХЛ был всегда очень высокий. Они это признавали и признают. Всегда матчи за медали судил кто-то из наших. А если сборная России не играла в финале, то и игру за золото. В сильном чемпионате растут сильные судьи, так всегда было, есть и будет, — приводит слова Анисимова «РБ Спорт».

Напомним, ранее он заявил, что в НХЛ со стороны болельщиков и СМИ нет большого давления на судей.