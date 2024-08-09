В Дагестане собирают команду для Ночной хоккейной лиги

Ночная хоккейная лига может пополниться хоккейной командой из Дагестана. Представитель регионального Фонда Ночной лиги Асютдин Мамаев заявил, что в Дагестане есть много людей, которые поддерживают хоккей.

«Ночная хоккейная лига планирует расширить свою географию. В Дагестане немало людей, готовых играть, развивать и поддерживать хоккей. Хочу сообщить, что в Дагестане создана Федерация хоккея с шайбой РД, президентом которой я являюсь. Также я региональный представитель Ночной хоккейной лиги. Встреча представителей лиги с министром спорта РД была не просто ознакомительная, мы наметили планы развития хоккея в регионе. Сажид Халилрахманович выразил полную поддержку нам и на своём уровне будет добиваться создания условий в республике для развития хоккея», — приводит слова Мамаева «РИА Дагестан».

Отметим, что, по предварительным срокам, команда появится в составе Ночной хоккейной лиге в мае следующего года. Также в Дагестане пока нет необходимой площадки для игры, поэтому первое время матчи будут проходить в Ингушетии, но в планах есть создание необходимых условий для развития хоккея.