31-летний экс-защитник «Эдмонтона» Клефбом завершил карьеру после мучительной травмы

31-летний хоккеист, бывший защитник «Эдмонтон Ойлерз» Оскар Клефбом завершил профессиональную карьеру после получения серьёзной травмы, которая не даёт ему возможности полноценно играть.

«Вот как сегодня… Я бы хотел оказаться на льду! Мне всего 31 год, и во мне могло бы остаться ещё несколько лет. Моё тело настолько свежее, что кажется, что я мог бы внести свой вклад. Должно быть, в «Ферьестаде» или «Эдмонтоне». Я чувствую, что во мне осталось ещё много хоккея», — приводит слова Клефбома Värmlands Folkblad.

Клефбом получил серьёзную травму плеча, позже у него начались другие проблемы со здоровьем, из-за которых ему было проблематично полноценно играть. Последнюю игру в НХЛ он провёл в возрасте 27 лет, а потом четыре года о нём почти ничего не было слышно.

«Эдмонтон» выбрал шведа на драфте 2011 года под общим 19-м номером. Клефбом сыграл 378 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 156 (34+122) очков. В плей-офф отметился 7 (2+5) баллами в 16 играх.