Клуб НХЛ вновь вышел за рамки, в системе «Колорадо» наняли женщину-тренера

Ряды тренерского штаба «Колорадо Эвеланш» пополнила женщина-тренер Ким Вайс. В её обязанности будет входить работа видео-тренером в паре с Мэттом Забой — новым тренером вратарей. Об этом сообщает Hockey Patrol.

Вероятно, её деятельность будет больше направлена на фарм-клуб «Колорадо Иглз». Вайс является членом программы женских тренеров Ассоциации тренеров Национальной хоккейной лиги, она также уже два сезона работала в «Колорадо» во время предсезонных сборов. Она участвовала во многих тренировочных программах по хоккею на разных должностях.

Это не первый раз, когда клуб НХЛ принимает в мужской коллектив женщину. Несколько лет назад считалось, что НХЛ — это исключительно мужская лига, но первым это правило нарушил «Вашингтон Кэпиталз», наняв в свой-фарм клуб Эмили Энгель-Нацке в качестве видео-тренера. Следом за «Вашингтоном», в свои ряды приняли женщину и «Сиэтл Кракен», наняв Джессику Кэмпбелл в качестве помощника тренера. Она стала первой женщиной, нанятой на должность тренера на постоянной основе в НХЛ.