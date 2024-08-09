Экс-хоккеист ярославского «Локомотива» провёл зарядку в детском лагере

Экс-хоккеист ярославского «Локомотива» Илья Горохов провёл зарядку в детском лагере. Это мероприятие было посвящено дню физкультурника.

«С радостью принимаю такие приглашения и каждый год провожу зарядки с детьми на свежем воздухе. И для детей, и для меня – это всегда праздник. Наше спортивное мероприятие было приурочено к Всероссийскому дню физкультурника. Такие праздники спорта проходят по всей области. Принять участие могут все желающие. И не забываем: здоровье в порядке – спасибо зарядке!» — приводит слова Горохова «Ярославский регион».

Напомним, Горохов завершил карьеру профессионального спортсмена 18 февраля 2017 года. Последний сезон в большом спорте он провёл в «Амуре». В 14 матчах сезона 2016/2017 он набрал три очка, забросив две шайбы и отдав одну голевую передачу.