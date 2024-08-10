Алексей Анисимов: Разин пять-шесть лет назад и сейчас — это два разных человека

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Металлурга» Андреем Разиным.

— Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что у вас теперь «дружба-жвачка». У вас изменились отношения?

— Мы — два профессионала, и тогда, в принципе, понимали друг друга. Просто был вопрос времени, когда поговорим. Я прекрасно понимаю его как тренера, его эмоции, а он – что испытывают судьи и тонкости, нюансы по поведению во время матча. В этом плане всё нормально. Как профессионал он растёт каждый год.

— То есть изменилось его отношение к судьям?

— Мы все с годами становимся опытнее. У него большой багаж за спиной, плюс Разин дошёл наверх с самого низа, и это помогало проанализировать многие вещи. Если вы посмотрите развитие его как тренера, то Разин пять-шесть лет назад и сейчас — это два разных человека. Хотя он всегда был талантливым тренером, — сказал Анисимов в интервью «РБ Спорт».

В минувшем сезоне вместе с «Металлургом» Разин завоевал Кубок Гагарина, ставший третьим в истории клуба. Для главного тренера этот Кубок Гагарина стал первым в карьере, ранее у него не получалось зайти дальше первого раунда плей-офф. До этого Разин работал в «Северстали», «Адмирале», «Югре» и «Автомобилисте».