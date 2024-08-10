Владимир Тарасенко: я не тот человек, который просто приходит в команду и тусуется

Российский нападающий «Детройт Ред Уингз» Владимир Тарасенко рассказал о своих целях на новый сезон в стане «красных крыльев».

«Я не тот человек, который просто приходит и тусуется, наслаждается своим временем и не пытается победить. Мне очень нравится побеждать, недавно я выиграл второй Кубок Стэнли. Я сделаю всё возможное, чтобы помочь организации сделать следующий шаг, помочь ребятам, поделиться своим опытом и просто сделать всё возможное, чтобы выйти в плей-офф.

«Когда вы попадаете в плей-офф, вы никогда не знаете, что произойдёт. Мне нравится, как играла команда в прошлом сезоне, и я верю, что «Детройт» может выйти в плей-офф и сделать нечто особенное», — приводит слова Тарасенко официальный сайт Национальной хоккейной лиги.