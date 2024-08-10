Вячеслав Быков оценил попадание россиян в рейтинг лучших голкиперов НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил тот факт, что четыре россиянина вошли в топ-10 лучших голкиперов НХЛ на данный момент.

«Не удивлён, что наши вратари входят в список лучших голкиперов НХЛ. Они заслуженно оказались в топ-10. Сложно комментировать конкретные места в этом рейтинге, но для меня наши ребята в любом случае лучшие. Я имел счастье с ними работать и видел их игру своими глазами. Сейчас они в потрясающей форме и показывают отличные результаты. Это наш вратарский генофонд», – сказал Быков в интервью Metaratings.

Лучшим голкипером был признан россиянин Игорь Шестёркин, выступающий в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». На третьем месте списка расположился вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский. В топ-10 из российских игроков также вошли Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс», 5) и Сергей Бобровский («Флорида Пантерз», 7).