Кубок Глинки/Гретцки — 2024. Расписание решающих матчей турнира

10 и в ночь на 11 августа 2024 года в Эдмонтоне, Канада, пройдут решающие матчи в рамках Кубка Глинки/Гретцки — 2024.

В 22:30 на стадионе «Роджерс Плэйс» начнётся матч за бронзовые медали турнира. Во встрече сыграют юношеские сборные Швеции и США, которые в полуфинале уступили командам Чехии и Канады соответственно.

В 3:00 11 августа пройдёт финальная встреча Кубка Глинки/Гретцки — 2024, в которой хозяева турнира сборная Канады примет национальную команду Чехии.

Напомним, Канада и Чехия сыграют в финале второй раз подряд. В прошлом году канадцы одержали победу со счётом 3:2 ОТ.

Отметим, что в матче за седьмое место сборная Финляндии победила Швейцарию со счётом 5:2. В игре за пятое место национальная команда Словакии одолела Германию — 5:2.