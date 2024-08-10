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Кубок Глинки/Гретцки — 2024. Расписание решающих матчей турнира

Кубок Глинки/Гретцки — 2024. Расписание решающих матчей турнира
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10 и в ночь на 11 августа 2024 года в Эдмонтоне, Канада, пройдут решающие матчи в рамках Кубка Глинки/Гретцки — 2024.

В 22:30 на стадионе «Роджерс Плэйс» начнётся матч за бронзовые медали турнира. Во встрече сыграют юношеские сборные Швеции и США, которые в полуфинале уступили командам Чехии и Канады соответственно.

Кубок Глинки/Гретцки . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Швеция U18
Не начался
США U18
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 3:00 11 августа пройдёт финальная встреча Кубка Глинки/Гретцки — 2024, в которой хозяева турнира сборная Канады примет национальную команду Чехии.

Кубок Глинки/Гретцки . Финал
11 августа 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Чехия U18
Не начался
Канада U18
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, Канада и Чехия сыграют в финале второй раз подряд. В прошлом году канадцы одержали победу со счётом 3:2 ОТ.

Отметим, что в матче за седьмое место сборная Финляндии победила Швейцарию со счётом 5:2. В игре за пятое место национальная команда Словакии одолела Германию — 5:2.

Календарь Кубка Глинки/Гретцки
Сетка плей-офф Кубка Глинки/Гретцки
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