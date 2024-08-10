Грицюк: получилось так, что я пошёл на уменьшение зарплаты, наверное, это хорошо для СКА

Нападающий СКА Арсений Грицюк прокомментировал своё желание пойти на понижение зарплаты в армейском клубе.

— Вы стали героем лета, когда пожертвовали львиную долю своей зарплаты, чтобы СКА подписал Кузнецова. Уникальный случай! Но что вообще произошло?

— Был вариант, что Кузнецов приедет к нам в команду. И получилось так, что я пошёл на уменьшение зарплаты. Наверное, это хорошо для клуба. И я надеюсь, что через год мне это вернётся. Потому что есть такие мысли, что, возможно, буду уезжать. И чтобы всё получилось нормально.

— Правда, что если СКА завоюет Кубок Гагарина, то вы получите даже больше, чем изначально планировалось?

— Конечно. Дай бог, мы в этом году станем чемпионами. Вы видите, какое усиление к нам пришло. Столько опытных ребят из ЦСКА, два игрока из НХЛ — Кузнецов и Никита Зайцев. Если мы доберёмся до трофея, думаю, в итоге я смогу заработать чуть побольше, чем я мог получить по контракту, — приводит слова Грицюка «Матч ТВ».

Напомним, в мае 2024 года агент Шуми Бабаев заявил, что Грицюк сезон-2024/2025 проведёт в СКА, после чего форвард планирует уехать в НХЛ, в «Нью-Джерси Дэвилз».