Пашков: в России идёт снижение статуса чемпионата страны по хоккею

Олимпийский чемпион, тренер и голкипер сборной СССР Александр Пашков высказался о независимости КХЛ и о решении делегировать права на проведение чемпионата России по хоккею ВХЛ.

«Независимость КХЛ — это решение с плохо прогнозируемыми последствиями. Нужно ли учитывать при этом нынешние натянутые отношения с ИИХФ? Здесь многие факторы. Здесь и трансферы игроков, здесь и отсутствие договора с НХЛ, здесь снижение статуса российского чемпионата, здесь много вопросов.

У нас всегда чемпионат страны был главным и высшим соревнованием. А сейчас эта ситуация видоизменилась. По крайней мере, она поставлена под сомнение. Непонятно, к чему всё это приведёт», — приводит слова Пашкова «ВсеПроСпорт».

7 августа состоялось заседание правления ВХЛ, по итогам которого было согласовано заключение договора с ФХР о делегировании прав на проведение Чемпионата России по хоккею среди мужских команд. В сезоне-2024/2025 будет проведён Чемпионат России по хоккею среди мужских команд — Всероссийская хоккейная лига.