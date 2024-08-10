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Пашков: в России идёт снижение статуса чемпионата страны по хоккею

Пашков: в России идёт снижение статуса чемпионата страны по хоккею
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Олимпийский чемпион, тренер и голкипер сборной СССР Александр Пашков высказался о независимости КХЛ и о решении делегировать права на проведение чемпионата России по хоккею ВХЛ.

«Независимость КХЛ — это решение с плохо прогнозируемыми последствиями. Нужно ли учитывать при этом нынешние натянутые отношения с ИИХФ? Здесь многие факторы. Здесь и трансферы игроков, здесь и отсутствие договора с НХЛ, здесь снижение статуса российского чемпионата, здесь много вопросов.

У нас всегда чемпионат страны был главным и высшим соревнованием. А сейчас эта ситуация видоизменилась. По крайней мере, она поставлена под сомнение. Непонятно, к чему всё это приведёт», — приводит слова Пашкова «ВсеПроСпорт».

7 августа состоялось заседание правления ВХЛ, по итогам которого было согласовано заключение договора с ФХР о делегировании прав на проведение Чемпионата России по хоккею среди мужских команд. В сезоне-2024/2025 будет проведён Чемпионат России по хоккею среди мужских команд — Всероссийская хоккейная лига.

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