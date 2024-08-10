Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

А. Коваленко: буллит Кузнецова — это его ноу-хау, его искусство

А. Коваленко: буллит Кузнецова — это его ноу-хау, его искусство
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал выполнение буллитов нападающим СКА Евгением Кузнецовым.

— Психологически Кузнецов очень уверен в своём медленном буллите, на голкиперов это давит. Плюс у Евгения, когда он идёт на ворота в таком темпе, много времени на принятие решения, он делает много ложных замахов, проваливает вратаря, заставляет сделать лишнее движение. Как только такое движение совершается — тут же следует бросок, влево от бьющего, низом.

— В НХЛ Кузнецова критиковали за такой стиль, были предложения его запретить. По делу?
— Это хоккей, спорт — кто забил гол, тот и прав. Может быть, стиль Кузнецова не самый динамичный и зрелищный. Но он доставляет много головной боли голкиперам, приносит результат. Это ноу-хау Кузнецова. И его искусство, — сказал Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, о подписании контракта нападающего и армейского клуба было объявлено 31 июля. Соглашение Кузнецова и СКА рассчитано на четыре года.

Материалы по теме
Видео
Евгений Кузнецов исполнил фирменный медленный буллит на двусторонке СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android