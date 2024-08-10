А. Коваленко: буллит Кузнецова — это его ноу-хау, его искусство

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал выполнение буллитов нападающим СКА Евгением Кузнецовым.

— Психологически Кузнецов очень уверен в своём медленном буллите, на голкиперов это давит. Плюс у Евгения, когда он идёт на ворота в таком темпе, много времени на принятие решения, он делает много ложных замахов, проваливает вратаря, заставляет сделать лишнее движение. Как только такое движение совершается — тут же следует бросок, влево от бьющего, низом.

— В НХЛ Кузнецова критиковали за такой стиль, были предложения его запретить. По делу?

— Это хоккей, спорт — кто забил гол, тот и прав. Может быть, стиль Кузнецова не самый динамичный и зрелищный. Но он доставляет много головной боли голкиперам, приносит результат. Это ноу-хау Кузнецова. И его искусство, — сказал Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, о подписании контракта нападающего и армейского клуба было объявлено 31 июля. Соглашение Кузнецова и СКА рассчитано на четыре года.