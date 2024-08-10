Гурьянов: чувствую, что в ЦСКА на меня надеются как на лидера

27-летний нападающий Денис Гурьянов поделился ожиданиями от нового сезона в составе ЦСКА.

– Ты чувствуешь, что на тебя надеются как на лидера? Возраст это позволяет, 27 лет.

– Конечно, чувствую. Будем стараться набирать очки, выигрывать игры. Команда хорошая, много новых ребят, молодых в том числе.

– Илья Петрович Воробьёв свои требования озвучил?

– Для команды, понятное дело, это Кубок Гагарина. Для меня – набирать очки, помогать команде выигрывать. И чтобы была хорошая самоотдача. Выкладываться на тренировках, на играх на 200%, — приводит слова Гурьянова пресс-служба ЦСКА.

В завершившемся сезоне Гурьянов был обменян в «Филадельфию» из «Нэшвилл Предаторз». В регулярном чемпионате НХЛ форвард провёл 18 встреч, в которых набрал 2 (1+1) очка. Результативными действиями после перехода в новую команду он не отметился.