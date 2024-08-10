«Скоро будут с нас спрашивать». Нападающий «Трактора» Кадейкин — о подготовке к сезону

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин рассказал о подготовке клуба к сезону и оценил открытую тренировку клуба, на которую пришли около 2000 человек.

«Всё позитивно, хорошая работа идёт. В первых микроциклах были двухразовые тренировки. Привыкаем к новым требованиям. И команда новая собрана, и тренерский штаб новый. Очень много деталей, на которые тренеры обращают внимание. За первую неделю привыкли друг к другу, а сейчас выходим на хороший темп, что-то начинает складываться. Это тоже придаёт настроения и сил.

Приятно оказаться в такой атмосфере, когда столько людей пришло на тренировку. Болельщики напомнили нам, что скоро сезон. Настроение начинает появляться, чувствуешь ответственность. Скоро будут игры и будут с нас спрашивать. Видно, что внимание большое к команде», — цитирует Кадейкина сайт «Трактора».

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» стал обладателем бронзовых медалей. В плей-офф челябинцы обыграли «Салават Юлаев» и московское «Динамо», уступив «Локомотиву» в полуфинале Кубка Гагарина.