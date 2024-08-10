Леонтьев: селекционная работа «Нефтехимика» завершена

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев сравнил игру российских игроков и легионеров и заявил, что селекционная работа клуба, скорее всего, завершена.

– Для меня вообще нет никакой разницы между легионерами и российскими игроками. Гораздо важнее, что хоккеист показывает на льду. Тем более что выбор иностранцев сейчас не очень большой, рынок довольно скудный – в большинстве случаев в КХЛ едут только из Северной Америки. И на топовых легионеров большой спрос, виды на них имеют гранды нашей лиги. Поэтому брать иностранца только ради того, чтобы взять… Мы, например, подписали Луку Профака – уверен, что он покажет себя и будет прогрессировать. У нас не такой большой бюджет, чтобы бороться с топ-клубами за легионеров.

– Учитывая, что стартовал тренировочный лагерь, можно ли говорить, что на данный момент селекционная работа завершена?

– Сказать честно – наверное, да, завершена. Возможно, будет ещё одно подписание, но это не точно. А так – все позиции у нас укреплены, есть понимание, с кем мы пойдём в сезон. Конечно, если возникнет вариант, мы никогда не откажемся от возможности взять качественного игрока, – приводит слова Леонтьева пресс-служба КХЛ.

В прошедшем сезоне «Нефтехимик» не смог попасть в плей-офф. Нижнекамский клуб завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на девятом месте в таблице Восточной конференции. «Нефтехимику» до заветной восьмёрки не хватило лишь двух очков.