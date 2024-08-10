The Hockey News считает вратарскую бригаду сборной России на ОИ-2026 второй по силе

Североамериканский журналист Адам Прото представил рейтинг вратарский бригад сборных на Олимпийских играх 2026 года.

По мнению журналиста, вратарская бригада сборной России занимает второе место по силе, уступая голкиперам команды США.

«Сборная России на Олимпиаде выглядит намного старше своих соперников, но вратарская позиция – именно та, на которой Россия будет столь же сильна (если не сильнее) своих главных соперников. Россия может обратиться к любому из голкиперов — Игорю Шестёркину, Андрею Василевскому, Илье Сорокину, Сергею Бобровскому или Семёну Варламову. И хотя Бобровскому и Варламову к началу Игр 2026 года исполнится по 37 лет, Шестёркин, Сорокин и Василевский всё ещё будут в расцвете сил.

По нашей оценке, защита сборной России не входит в тройку лучших, поэтому вратарям придётся выполнять более тяжёлую работу. На таком коротком турнире, как Олимпийские игры, опытный вратарь может привести команду к славе на пьедестале почёта, а у российских вратарей есть все шансы на успех. Всё будет зависеть от того, кто находится в наилучшей физической и психологической форме, но у россиян есть отличные возможности в атаке, и они могли бы претендовать на медали в первую очередь благодаря своим вратарям», — сказано в статье.

Третью строчку в рейтинге вратарских бригад занимают голкиперы сборной Канады.