Марков — о Демидове в «Монреале»: если выучит французский, точно будет как свой

Бывший защитник «Монреаль Канадиенс» Андрей Марков прокомментировал перспективы Ивана Демидова в канадской команде.

— Хоккей стал другим, надо раскручивать ребят. Очень рад, что наш русский хоккеист задрафтован одним из самых великих клубов НХЛ. Он обязательно получит шанс. Но при этом в Монреале есть давление, с которым ему надо будет справиться. Если сделает это, то игра за «Монреаль» будет лучшим воспоминанием в жизни.

— Как справиться с этим давлением? Выучить французский?

— Если будет знать французский, то точно будет как свой. Думаю, надо просто выполнять свою работу. Есть большие ожидания после выбора в первом раунде, но впереди много работы, чтобы закрепиться. Если дальше будет работать, у него будет большое будущее, — сказал Марков в интервью «Матч ТВ».

«Канадиенс» выбрали российского форварда под общим пятым номером на драфте НХЛ — 2024.

Напомним, Иван Демидов был назван лучшим правым крайним форвардом драфта НХЛ — 2024 по версии официального сайта лиги. Хоккеист стал самым ценным игроком сезона-2023/2024 в МХЛ. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.