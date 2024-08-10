Бучневич объяснил, почему летом в Череповце лучше, чем в Майами

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич объяснил, почему летом в Череповце лучше, чем в Майами.

«В это время года для меня это идеальный город. Красиво, тепло, но не жарко. В Майами, к примеру, выйдешь на улицу и через 10 минут ты уже весь мокрый от жары», — приводит слова Бучневича «35медиа».

Напомним, в нынешнем сезоне Бучневич провёл 80 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 63 очка. Всего за свою карьеру за «блюзменов» Павел записал в свой актив 206 (83+123) баллов в 216 матчах.

Выбранный «Рейнджерс» в третьем раунде драфта НХЛ 2013 года под общим 75-м номером Бучневич набрал 401 очко, включая 162 гола и 239 передач, в 517 играх регулярного сезона.