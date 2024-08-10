Швейцарские игроки НХЛ сыграли в Альпах самый высокогорный матч в мире

5 августа на высоте 3454 метра над уровнем моря на вершине горы Юнгфрауйох в Швейцарии прошла игра с участием хоккеистов «Нью-Джерси Дэвилз». Этот хоккейный матч стал самым высокогорным в мире. Об этом сообщает пресс-служба «дьволов».

Участие в матче 3х3 приняли швейцарцы Нико Хишир, Йонас Зигенталер, Нино Нидеррайтер, Пиус Зутер и Филипп Курашёв. Они играли с хоккеистами «Берна». Победу со счётом 6:5 одержала команда игроков НХЛ.

Игроки добирались на площадку матча на вертолётах и по железной дороге.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Нью-Джерси» не смог пробиться в плей-офф НХЛ, заняв 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В мае 2024 года «Нью-Джерси Дэвилз» официально назначил Шелдона Кифа главным тренером клуба.