Порцлайн: «Коламбус» не ведёт активных переговоров по обмену Лайне

Североамериканский журналист Аарон Порцлайн прокомментировал ситуацию с вероятным обменом нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Патрика Лайне.

«Очевидно, что всё может измениться одним телефонным звонком, но, по ощущениям, «Коламбус» не получает особого прогресса в вероятном обмене Патрика Лайне. Конечно, в НХЛ сейчас затишье», — написал Порцлайн.

Напомним, Лайне в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл всего 18 матчей в составе «Коламбуса», после чего не смог продолжать играть из-за травмы и операции плеча. После этого он вошёл в Программу помощи игрокам НХЛ. Его контракт с кэпхитом $ 8,7 млн рассчитан до конца сезона-2025/2026. В прошлом сезоне «Блю Джекетс» вновь не смогли пробиться в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на последнем месте в таблице Восточной конференции.