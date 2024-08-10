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Вайсфельд заявил, что в сезоне-2004/2005 Яромир Ягр мог перейти в «Ладу»

Вайсфельд заявил, что в сезоне-2004/2005 Яромир Ягр мог перейти в «Ладу»
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Российский хоккейный комментатор, судья и функционер Леонид Вайсфельд заявил, что в сезоне-2004/2005 Яромир Ягр мог перейти в «Ладу».

«У меня была возможность пригласить Ягра в Тольятти, в локаутный сезон-2004/2005. Я общался со скаутами НХЛ, и мне сказали, что если ты приглашаешь Яромира, то он начинает всем руководить в команде. Я подумал: Пётр Ильич Воробьёв и Ягр. Мне казалось, что что-то страшное могло произойти. А Ягр приехал в Омск и, по отзывам, просто играл в хоккей, получал удовольствие. Я думаю, это моя ошибка была», — сказал Вайсфельд в новом выпуске «На связи Лето» на YouTube-канале КХЛ.

52-летний Ягр дважды выступал за омичей: во время локаута в НХЛ в сезоне-2004/2005, а также с 2008 по 2011 год, на полноценном контракте. За все четыре сезона, проведённые в «Авангарде», Ягр забросил 93 шайбы и занял в списке лучших снайперов «ястребов» в высшем дивизионе пятое место.

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