Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал об успехах сына Сергея в хоккее

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал организацию гала-матча в рамках Ovi Cup и рассказал об успехах сына Сергея в хоккее.

«Организация турнира на высшем уровне. Я был в Красногорске, разговаривал с детьми. Все довольны, всем всё нравится. Вот, сын сегодня вышел на коньки. Будем работать. Кажется, прибавил чуть‑чуть за год. Он занимается, в команде тренируется — два раза с ней и четыре раза отдельно», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.